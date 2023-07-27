Собянин: Москва в пятый раз возглавила рейтинг "IQ городов"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва в пятый раз возглавила индекс цифровизации IQ городов, набрав максимальные 120 баллов, сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, лидерами также стали Санкт-Петербург, Казань, Уфа и Красноярск.

В этом году результаты рассчитывались по обновленным 46 показателям в 18 отраслях. Среди них – качество и доступность электронных услуг, возможность онлайн-записи к врачу, вовлеченность жителей в решение городских вопросов с помощью электронных сервисов и наличие автоматизированной системы учета отходов.

Также на результат влияли достижения в сферах городского управления, умных технологий в ЖКХ и на городском транспорте, инноваций для городской среды, здравоохранения и экологии.

"Первенство столицы – результат высокой степени цифровизации всех отраслей городского хозяйства и активного внедрения технологий в социальную сферу", – отметил мэр.

По итогам прошлого года Москва набрала 117 баллов из 120 возможных, улучшив показатели почти на 15 баллов.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков тогда рассказал, что столица регулярно занимает лидирующие позиции в рейтинге городов, что в том числе является результатом модернизации и развития городского хозяйства.