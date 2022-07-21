Москва в четвертый раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва в четвертый раз стала лидером российского индекса цифровизации городского хозяйства "IQ городов". По итогам прошлого года город набрал 117 баллов из 120 возможных, улучшив показатели почти на 15 баллов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что столица регулярно занимает лидирующие позиции в рейтинге городов, что в том числе является результатом модернизации и развития городского хозяйства.

"Сегодня в Москве эффективно функционируют интеллектуальные системы управления наружным освещением, учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, онлайн-мониторинг качества питьевой воды", – рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что в нынешнем году открылся центр управления комплекса городского хозяйства, в диспетчерскую которого поступает информация о состоянии коммунально-инженерной инфраструктуры примерно по одной тысяче параметров. Благодаря этому специалисты в режиме реального времени могут управлять системами жизнеобеспечения.

Индекс рассчитывают по 44 показателям. В частности, в рейтинге учитывали достижения в сферах городского управления, умных технологий в ЖКХ и городском транспорте, инноваций для городской среды, систем общественной и экологической безопасности и другие.

В свою очередь, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что в прошлом году столица набрала максимальный балл по половине направлений, совершив настоящий прорыв.

Он уточнил, что при расчете индекса также оценивалось количество просмотров городского портала.

"За год число посещений mos.ru выросло с 800 до 946 миллионов, что подтверждает его востребованность и удобство", – пояснил он.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Москва вошла в тройку лидеров рейтинга эффективности промышленной политики регионов РФ, заняв второе место.

По его словам, в столице действует около 3 тысяч промышленных предприятий. Рейтинг был составлен министерством промышленности и торговли страны. В этом году субъекты оценивали по пяти блокам: экономическое развитие, взаимодействие с Минпромторгом и Фондом развития промышленности, меры поддержки и институты развития, блок деловой активности, молодежной политики, промышленного туризма, а также цифровизация.

До этого сообщалось, что Москва в четвертый раз подряд заняла первую строчку в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в российских регионах.

