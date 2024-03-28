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Новости

28 марта, 16:45

Город

Шесть столичных перекрестков превратят в турбокольцевые до конца 2025 года

Шесть столичных перекрестков превратят в турбокольцевые до конца 2025 года

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До конца 2025 года в Москве нанесут новую разметку, которая трансформирует привычные горожанам перекрестки в турбокольцевые. Ожидается, что они появятся на Фестивальной, Онежской и Петрозаводской улицах, на площади Ромена Роллана и на других участках.

Чтобы водители могли легко адаптироваться к новым перекресткам, перед ними установят дорожные знаки, указывающие направление движения по полосам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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