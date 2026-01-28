Три новых автомобильных моста построили в Москве в прошлом году

В Москве в прошлом году построили три новых автомобильных моста общей протяженностью почти 1 километр. Два из них возвели через реку Раменку, обеспечив дополнительные маршруты для почти 300 тысяч жителей близлежащих районов.

Сейчас в столице возводят еще три переправы: через Москву-реку у Новозаводской улицы, на Рублевском шоссе и через реку Пахру на Киевском шоссе. Мост у Новозаводской улицы станет четырехполосным с пешеходными и велодорожками и будет подсвечиваться ночью.

