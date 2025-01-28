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28 января, 15:30

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Горожанам рассказали, кого пустят бесплатно в Московский зоопарк

Горожанам рассказали, кого пустят бесплатно в Московский зоопарк

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В первые два дня февраля в Московском зоопарке пройдет акция, приуроченная к фестивалю "Китайский Новый год в Москве". Бесплатно посетить зоопарк смогут девушки с именем Екатерина, а также все гости, пришедшие в костюмах панд.

Для входа необходимо будет предъявить документ, подтверждающий имя, – паспорт или свидетельство о рождении для детей. Костюмы же должны включать не менее трех тематических элементов – например, куртку, шарф, варежки или кигуруми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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