Москвичам рассказали, как оформить вывоз ненужных вещей через mos.ru

Сервис "Вывоз ненужных вещей" на портале mos.ru становится все популярнее среди жителей столицы. Теперь москвичи могут оформить вывоз громоздких предметов, таких как металлические раковины, ванны, тяжелая техника и крупногабаритный спортивный инвентарь.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно оставить заявку на портале. Зарегистрированным пользователям с полной или стандартной учетной записью достаточно указать список предметов, их количество, адрес, дату и время вывоза. Оператор партнерской организации свяжется для подтверждения заявки в течение 10 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.