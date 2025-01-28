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Новости

28 января, 07:45

Город

Москвичам рассказали, как оформить вывоз ненужных вещей через mos.ru

Москвичам рассказали, как оформить вывоз ненужных вещей через mos.ru

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Сервис "Вывоз ненужных вещей" на портале mos.ru становится все популярнее среди жителей столицы. Теперь москвичи могут оформить вывоз громоздких предметов, таких как металлические раковины, ванны, тяжелая техника и крупногабаритный спортивный инвентарь.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно оставить заявку на портале. Зарегистрированным пользователям с полной или стандартной учетной записью достаточно указать список предметов, их количество, адрес, дату и время вывоза. Оператор партнерской организации свяжется для подтверждения заявки в течение 10 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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