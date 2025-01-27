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27 января, 15:45

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В Москве 28 января стартует фестиваль китайского Нового года

В Москве 28 января стартует фестиваль китайского Нового года

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В столице во вторник, 28 января, стартует фестиваль, посвященный традициям Поднебесной. На Манежной площади уже появились яркие декорации. Посетителей ждут спектакли китайского театра, шоу барабанщиков, уроки каллиграфии и гастрономические сюрпризы.

Более 120 ресторанов и кафе предложат блюда азиатской кухни, включая утку по-пекински, лапшу долголетия и жареное молоко. Фестиваль продлится до 9 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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