27 августа, 07:15Город
Переход между станциями "Авиамоторная" БКЛ и Калининской линии откроют до конца года
На востоке Москвы заканчивается строительство подземного перехода между станциями метро "Авиамоторная" Большой кольцевой и Калининской линий. Открыть подземный коридор для пассажиров планируют до конца года.
Его общая протяженность – 110 метров. В данный момент там идет декоративная отделка стен и укладка гранитного пола. Также специалисты монтируют водозащитные декоративные алюминиевые панели. Готовность объекта составляет 96%.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.