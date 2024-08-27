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27 августа, 07:15

Город

Переход между станциями "Авиамоторная" БКЛ и Калининской линии откроют до конца года

Переход между станциями "Авиамоторная" БКЛ и Калининской линии откроют до конца года

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На востоке Москвы заканчивается строительство подземного перехода между станциями метро "Авиамоторная" Большой кольцевой и Калининской линий. Открыть подземный коридор для пассажиров планируют до конца года.

Его общая протяженность – 110 метров. В данный момент там идет декоративная отделка стен и укладка гранитного пола. Также специалисты монтируют водозащитные декоративные алюминиевые панели. Готовность объекта составляет 96%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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