Переход между станциями "Авиамоторная" БКЛ и Калининской линии откроют до конца года

На востоке Москвы заканчивается строительство подземного перехода между станциями метро "Авиамоторная" Большой кольцевой и Калининской линий. Открыть подземный коридор для пассажиров планируют до конца года.

Его общая протяженность – 110 метров. В данный момент там идет декоративная отделка стен и укладка гранитного пола. Также специалисты монтируют водозащитные декоративные алюминиевые панели. Готовность объекта составляет 96%.

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