Москвичам рассказали об украшениях столицы в рамках фестиваля "Китайский Новый год"

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" завершит работу 1 марта. В рамках события столицу украсили различными фигурами.

Например, длина главного надувного дракона на Манежной площади – основной площадке фестиваля – составляет 25 метров. Высота большой панды, обнимающей центральную ель на переходе к площади Революции, – 5 метров. Кроме того, праздничную площадку украшают тысячи красных фонарей.

