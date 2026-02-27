Форма поиска по сайту

27 февраля, 14:00

Город

Москвичам рассказали об украшениях столицы в рамках фестиваля "Китайский Новый год"

Современные автобусы большого класса ЛиАЗ представили в Москве

Собянин: школы и детсады строят на месте бывшей промзоны Огородный Проезд

Беспилотный поезд начнет перевозить пассажиров в метро Москвы в 2027 году

Сугробы в Москве уменьшатся на 20 сантиметров до 8 марта

"Мой район. Место встречи": День кошек в России с Дмитрием Губерниевым

140 столичных локаций украсили фонариками и пандами в честь китайского Нового года

Набухшие почки деревьев заметили в Парке Горького

Суд в Москве заочно арестовал мужчину за убийство бывшей девушки

Первый беспилотный поезд без пассажиров можно увидеть в столичном метро

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" завершит работу 1 марта. В рамках события столицу украсили различными фигурами.

Например, длина главного надувного дракона на Манежной площади – основной площадке фестиваля – составляет 25 метров. Высота большой панды, обнимающей центральную ель на переходе к площади Революции, – 5 метров. Кроме того, праздничную площадку украшают тысячи красных фонарей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

