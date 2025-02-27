Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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27 февраля, 11:45

Город

Москвичам рассказали, куда можно сходить на Масленицу в Москве

Москвичам рассказали, куда можно сходить на Масленицу в Москве

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ГУМ-Каток на Красной площади будет работать до 9 марта

Масленица в самом разгаре и Москва предлагает множество интересных мероприятий для всех желающих.

На Болотной площади 27 февраля – последний день работы павильона "Маркет волшебства". Здесь можно бесплатно расписать тарелки, матрешек или сделать обереги. Также на фуд-корте рядом с катком гостей ждут блины с медом, вареньем и другими начинками.

На площади Революции покажут ледовое шоу "Масленица" Татьяны Навки и Петра Чернышева. Артисты в русских народных костюмах исполнят масленичные танцы. Показы пройдут 1 и 2 марта в 16:00, 18:00 и 19:30.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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