27 февраля, 11:45Город
Москвичам рассказали, куда можно сходить на Масленицу в Москве
Масленица в самом разгаре и Москва предлагает множество интересных мероприятий для всех желающих.
На Болотной площади 27 февраля – последний день работы павильона "Маркет волшебства". Здесь можно бесплатно расписать тарелки, матрешек или сделать обереги. Также на фуд-корте рядом с катком гостей ждут блины с медом, вареньем и другими начинками.
На площади Революции покажут ледовое шоу "Масленица" Татьяны Навки и Петра Чернышева. Артисты в русских народных костюмах исполнят масленичные танцы. Показы пройдут 1 и 2 марта в 16:00, 18:00 и 19:30.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.