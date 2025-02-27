Ремесленные мастер-классы проходят на площадках фестиваля "Московская Масленица"

Большая программа ремесленных мастер-классов проходит на площадках фестиваля "Московская Масленица".

Например, на Манежной площади можно научиться создавать снегиря или зяблика из ниток. На Матвеевской улице слепить посуду из глины. Кроме того, на Тверском бульваре гостей научат украшать сумки орнаментом с вологодскими узорами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.