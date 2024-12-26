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26 декабря, 08:00

Город

Ледяные скульптуры представителей востребованных профессий установят в Парке Победы

Ледяные скульптуры представителей востребованных профессий установят в Парке Победы

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Скульптуры ледяных механиков, проектировщиков, сварщиков, электриков и других представителей самых востребованных инженерных и рабочих профессий установят в Парке Победы. Новогодний фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" стартует на Поклонной горе 29 декабря.

Мастера также создадут трон, сказочный лабиринт, самолет с горкой и поезд метро, а в центре площади построят Кремль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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