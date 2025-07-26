26 июля, 10:00Город
Подготовка флагманской площадки форума "Москва 2030" стартовала на Манежной площади
На Манежной площади началась подготовка флагманской площадки форума "Территория будущего. Москва 2030". Он пройдет в столице с 1 по 31 августа.
Перед выставочным залом планируется разместить 8 симуляторов городского транспорта и строительной техники, а в самом "Манеже" развернется выставка достижений транспортного сектора. Она станет самой масштабной за все время проведения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.