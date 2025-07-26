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26 июля, 10:00

Город

Подготовка флагманской площадки форума "Москва 2030" стартовала на Манежной площади

Подготовка флагманской площадки форума "Москва 2030" стартовала на Манежной площади

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На Манежной площади началась подготовка флагманской площадки форума "Территория будущего. Москва 2030". Он пройдет в столице с 1 по 31 августа.

Перед выставочным залом планируется разместить 8 симуляторов городского транспорта и строительной техники, а в самом "Манеже" развернется выставка достижений транспортного сектора. Она станет самой масштабной за все время проведения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
городвыставкивидеоДарья ЕрмаковаАнна Макарова

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