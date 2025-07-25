Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля, 14:30

Спорт

Москвичи могут сдать нормативы ГТО в 10 парках

Москвичи могут сдать нормативы ГТО в 10 парках

Похудение с помощью специальных препаратов обсудят в программе "Москва сегодня"

"Это Москва. Инфраструктура": Олимпиада-80 – легенды

Жителям и гостям Москвы рассказали, где можно заняться спортом

Москвичи могут сдать нормативы ГТО на городских площадках

Новости мира: рестлер Халк Хоган ушел из жизни из-за остановки сердца

До 7 сентября москвичи и туристы могут поучаствовать в фестивале городских видов спорта

Жителям столицы рассказали, где можно сыграть в шахматы

"Это Москва. Инфраструктура": Олимпийская деревня

Тренировка по боксу для новичков пройдет на Петровском бульваре

Москвичи могут заниматься спортом с профессиональными инструкторами, а также сдать нормативы ГТО в рамках проекта "ГТО в парках". Занятия проходят в 10 локациях. Среди них – парки "Панфиловский", "Яуза", "Ходынское поле", "Красная пресня" и музейно-парковый комплекс "Северное Тушино".

Также тренировки ведут в Измайловском парке, парках Олимпийской деревни, "Академическом", имени Юрия Лужкова и 850-летия Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородпаркивидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика