Москвичи могут сдать нормативы ГТО в 10 парках

Москвичи могут заниматься спортом с профессиональными инструкторами, а также сдать нормативы ГТО в рамках проекта "ГТО в парках". Занятия проходят в 10 локациях. Среди них – парки "Панфиловский", "Яуза", "Ходынское поле", "Красная пресня" и музейно-парковый комплекс "Северное Тушино".

Также тренировки ведут в Измайловском парке, парках Олимпийской деревни, "Академическом", имени Юрия Лужкова и 850-летия Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.