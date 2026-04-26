Жители дома на Беломорской массово пожаловались на лопнувшие стеклопакеты

В доме на улице Беломорской в новых квартирах лопаются стеклопакеты, установленные застройщиком. Жительница направила претензию застройщику, но получила отказ. В компании заявили, что случай не гарантийный. Другая жительница ждала замены окон больше года.

Многие жильцы берут расходы на замену стекол на себя, счета достигают сотен тысяч рублей. Адвокат Максим Блинов посоветовал делать независимую экспертизу для установления брака. При выявлении вины застройщика можно взыскать сумму восстановительного ремонта через суд.

