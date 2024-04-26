Москвичам рассказали о перекрытиях улиц из-за репетиции к параду Победы

В центре и на юго-востоке города 26 апреля перекроют несколько улиц. Это связано с репетицией парада Победы.

Так, с 16:30 до 19:00 нельзя будет проехать по Новинскому бульвару, Волгоградскому проспекту и части Садового кольца. Также перекроют улицы Тверская и Солянка и несколько набережных в центре. А с 22:30 не будет движения по Большому Каменному мосту и Новому Арбату.

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