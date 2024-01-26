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26 января, 11:45

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Благоустройство набережной Южного речного порта проведут в Москве

Благоустройство набережной Южного речного порта проведут в Москве

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На набережной Южного речного порта появится уникальная система водных объектов. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Благоустройство затронет около 25 гектаров. Проект включает искусственную реку, понтонный бассейн на открытом воздухе, плавучие бани, сухой фонтан и две водные игровые площадки со специальным оборудованием.

Преобразования набережной и водной зоны Южного порта ведут за счет четырех инвесторов. Каждый из них учитывает идентичность места застройки своих жилых и коммерческих объектов и выполняет часть работ по благоустройству.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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