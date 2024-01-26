Синоптик спрогнозировал погоду на февраль

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Из-за "нервозности" этой зимы февраль может быть похож на январь: ожидаются резкие перепады температур и атмосферного давления. Об этом в эфире радио Sputnik заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Он предупредил, что со стороны погоды могут быть сюрпризы. Вероятность сценария со скачками от оттепели к морозам велика, сказал синоптик. Специалист отметил, что нынешняя зима отличается резкой сменой давления, температур и других метеопараметров, что сопровождается снегопадами и большим количеством осадков. По его словам, такие явления наблюдаются не только в средней полосе страны, но и на Дальнем Востоке.

Однако, продолжил Шувалов, метели и значительные колебания температур в феврале для России не являются редкостью. Эксперт рекомендовал не убирать теплую одежду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в столицу вновь может прийти оттепель. В ночь на 29 января будет от -15 до -10 градусов, днем потеплеет до минус 4 – минус 2 градусов. А 30 января ночью – от -4 до -1 градуса, днем – около нуля до 1–2 градусов.

Синоптики спрогнозировали в Москве осадки до конца недели