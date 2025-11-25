Форма поиска по сайту

25 ноября, 14:15

Город

Световую инсталляцию "Полярные медведи" начали собирать в Ростокине

Сергей Собянин объявил об открытии двух центров женского здоровья

Каток открыли для посетителей на ВДНХ

Мокрый снег и слабая оттепель ожидаются в Москве с приходом теплого фронта

В столичном центре "Самбо-70" рассказали, для чего мальчикам нужно заниматься борьбой

В эфире Москвы 24 показали, как 15-летний Клим занимается скейтбордингом

Новый сезон фестиваля "Усадьбы Москвы" стартует в столице

Снега и ощутимых заморозков не прогнозируют в столице на этой неделе

В эфир телеканала Москва 24 пришло видео тренировки каратэ юной школьницы

"Атмосфера": облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 26 ноября

В Ростокине начали собирать ставшую уже традиционной световую инсталляцию "Полярные медведи". Впервые композицию установили на проспекте Мира в канун 2019 года. Москвичи прозвали ее "Умка".

Зимой 2020 она радовала гостей Парка Горького, а перед новогодними праздниками 2021-го по просьбам жителей Северо-восточного округа фигуры медведей снова вернули в Ростокино. Они стали зимней достопримечательностью района.

Композиция включает несколько фигур – большую белую медведицу с детенышем на льдине в центре и медвежат поменьше по бокам, а также светящиеся ели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим ШаманинАлина Гилева

