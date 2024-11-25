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Новости

25 ноября, 07:00

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Тематический раздел "Новогодняя Москва" появился в сервисе Russpass

Тематический раздел "Новогодняя Москва" появился в сервисе Russpass

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Тематический раздел "Новогодняя Москва" добавили в туристический сервис Russpass. Там собрана информация о мероприятиях, экскурсиях, детских программах и других вариантах зимнего отдыха в столице.

По мнению заммэра Москвы Натальи Сергуниной, новый раздел поможет москвичам и гостям столицы спланировать свое время и составить подходящий маршрут, ориентируясь на подробную интерактивную карту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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