Тематический раздел "Новогодняя Москва" появился в сервисе Russpass

Тематический раздел "Новогодняя Москва" добавили в туристический сервис Russpass. Там собрана информация о мероприятиях, экскурсиях, детских программах и других вариантах зимнего отдыха в столице.

По мнению заммэра Москвы Натальи Сергуниной, новый раздел поможет москвичам и гостям столицы спланировать свое время и составить подходящий маршрут, ориентируясь на подробную интерактивную карту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.