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Новости

24 ноября, 14:15

Город

Праздничные лекции, мастер-классы и выставки пройдут в Москве в День матери

Праздничные лекции, мастер-классы и выставки пройдут в Москве в День матери

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Праздничную программу с фотовыставкой, родительским лекторием и поздравительными "маментинками" подготовили в Москве ко Дню матери.

К праздничной программе присоединились московские школы. Они подготовили для учащихся увлекательную лекцию, а после школьники подарили своим мамам милые открытки с теплыми пожеланиями.

Кроме того, юные художники Центральной художественной школы поздравят мам, которые находятся на лечении с детьми в столичных стационарах. Они создадут для них портреты, которые затем украсят сумки-шопперы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городобществовидеоРоман Карлов
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