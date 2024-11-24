24 ноября, 14:15Город
Праздничные лекции, мастер-классы и выставки пройдут в Москве в День матери
Праздничную программу с фотовыставкой, родительским лекторием и поздравительными "маментинками" подготовили в Москве ко Дню матери.
К праздничной программе присоединились московские школы. Они подготовили для учащихся увлекательную лекцию, а после школьники подарили своим мамам милые открытки с теплыми пожеланиями.
Кроме того, юные художники Центральной художественной школы поздравят мам, которые находятся на лечении с детьми в столичных стационарах. Они создадут для них портреты, которые затем украсят сумки-шопперы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.