25 октября, 17:15

Город

Несколько новых православных храмов начали возводить на юго-востоке Москвы

Несколько новых православных храмов начали возводить на юго-востоке Москвы. Два из них – в районе Марьино.

Одна церковь строится в парке имени Артема Боровика. Другая – на Новочеркасском бульваре. Еще один храм строят в Люблине. Он назван в честь святого Апостола Андрея Первозванного и расположен на Ставропольской улице. Всего в Москве строится 43 церкви и еще 10 проектируются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

