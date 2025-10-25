Несколько новых православных храмов начали возводить на юго-востоке Москвы. Два из них – в районе Марьино.

Одна церковь строится в парке имени Артема Боровика. Другая – на Новочеркасском бульваре. Еще один храм строят в Люблине. Он назван в честь святого Апостола Андрея Первозванного и расположен на Ставропольской улице. Всего в Москве строится 43 церкви и еще 10 проектируются.

