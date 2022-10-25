В центре Москвы установили памятник оперной певице Вишневской

Памятник оперной певице Галине Вишневской открыли в столице 25 октября. Его установили на улице Остоженке.

Фигура Галины Вишневской в белых одеяниях помещена на узорный постамент рядом со входом в Центр оперного пения, который основала народная артистка. Открыли монумент дочери певицы Елена и Ольга Растропович. Автор монумента – народный художник России Александр Рукавишников.

Именем Вишневской названы улица в столичном районе Новокосино, колледж музыкально-театрального искусства № 61, малая планета Солнечной системы, а также лайнер Airbus A321 компании "Аэрофлот".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.