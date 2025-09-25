Форма поиска по сайту

25 сентября, 14:30

Проект "Лето в Москве" собрал 10,5 млн посетителей на ВДНХ

ВДНХ приняла 10,5 миллиона посетителей в рамках проекта "Лето в Москве". С 1 июня на площадках выставки прошло 27 крупных фестивалей, включая "Дружбу народов", где москвичи и гости столицы знакомились с культурой и традициями народов страны.

Фестиваль "Вкусы народов" собрал около 1,5 миллиона человек. Для гостей проводились мастер-классы и дегустации блюд со всех регионов России. Здесь же выпускники московских школ праздновали окончание учебного года с приглашенными артистами, а спортивные, тематические и массовые активности стали украшением всего лета.

