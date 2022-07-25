Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадала Нахимовский проспект

Телеканал Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадал Нахимовский проспект. Быстрее всех правильный ответ прислала телезрительница Ольга.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.