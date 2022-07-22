Движение в центре Москвы перекроют 23 июля из-за велогонки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение автотранспорта в центре и на западе Москвы перекроют 23 июля из-за проведения велогонки La Strada.

"23 июля с 01:30 до 21:00 нельзя будет проехать по участку Крылатской улицы от дома № 5 до пересечения с улицей Нижние Мнёвники. С 07:00 до 10:30 будет закрыт участок Пресненской набережной от дома № 10 до Краснопресненской набережной. Также нельзя будет припарковать автомобиль на всех перекрываемых улицах с 00:01 и до окончания мероприятия", – уточнили на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что велогонка любительская, поэтому принять участие в ней смогут все желающие, уровень подготовки не важен. Велосипедистам предоставят возможность выбрать дистанцию в 20, 40 или 80 километров.

Ранее стало известно, что расписание ряда электричек Белорусского направления МЖД изменится 24–29 июля. Изменения внесут из-за ремонтных работ на участке Кубинка-1 – Тучково. Пассажиров попросили следить за изменениями в расписании электричек Белорусского направления МЖД. Узнать актуальное расписание можно на вокзалах, остановочных пунктах, сайте и в мобильном приложении РЖД.