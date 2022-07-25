Бочкарев: монтаж ледовой арены спорткомплекса в ТПУ "Некрасовка" начнется в августе

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

К монтажу ледовой арены спорткомплекса в ТПУ "Некрасовка" планируют приступить в августе. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Активные работы разворачиваются и в зоне ледовой арены. Здесь завершается художественная окраска стен, полностью смонтированы трибуны на 500 мест, в августе планируется приступить к установке бортов будущей ледовой арены", – рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Он также сообщил, что в универсальном зале спорткомплекса уже выполнено акустическое напыление потолка, в ближайшее время начнется установка специального спортивного покрытия. Параллельно начались гидравлические испытания бассейнов и рекреационной зоны.

Ранее сообщалось, что крытый футбольный манеж построят на Варшавском шоссе в Москве. Ожидается, что новый объект поможет в развитии футбольной академии. За счет большего числа полей можно будет проводить тренировки в разных форматах и при разной погоде, а также обеспечить более широкий охват по возрастным категориям.

Еще один спортивный объект появится около станции метро "Улица Академика Янгеля" – в локальном рекреационном центре "Зеленый бульвар" приступили к устройству памп-трека и скейт-парка. Как уточнялось, скейт-парк станет полноценной тренировочной площадкой для экстремальных видов спорта. Памп-трек будет состоять из двух секций: для новичков (44 метра) и для профессиональных райдеров (169 метров).