В Москве оборудовали 8 купальных зон

Купальный сезон в Москве в разгаре. В 2022 году в столице оборудовано 8 зон, в которых разрешено купание. При этом отдыхающим напоминают, что на берегах водоемов запрещено разводить костры, так что жарить шашлыки можно только в специально оборудованных местах.



Освежится в жарский день можно и в открытых бассейнах. Самый большой водный комплекс работает в "Лужниках". Он открыт до позднего вечера. Длина дорожки – 50 метров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.