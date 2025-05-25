Summer Fest стартовал в Estate Mall

Ежегодный Summer Fest стартовал в Москве. Торгово-сервисный комплекс Estate Mall стал площадкой открытия. На главной сцене выступили BETSY, группа "Инь-Ян", Мария Зайцева, Артем Кид, TSOY и Стас Пьеха, а после состоялись сеты от DJ Zhara и DJ Mastepanova.

Кроме того, для гостей организовали летнюю фотозону с цветами, провели танцевальный мастер-класс, занятия по фитнесу и спортивный квест с полосой препятствий, загадками и призами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.