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25 мая, 16:30

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Summer Fest стартовал в Estate Mall

Summer Fest стартовал в Estate Mall

Москвичей пригласили на Международный фестиваль трюкового искусства в кинопарке "Москино"

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Ежегодный Summer Fest стартовал в Москве. Торгово-сервисный комплекс Estate Mall стал площадкой открытия. На главной сцене выступили BETSY, группа "Инь-Ян", Мария Зайцева, Артем Кид, TSOY и Стас Пьеха, а после состоялись сеты от DJ Zhara и DJ Mastepanova.

Кроме того, для гостей организовали летнюю фотозону с цветами, провели танцевальный мастер-класс, занятия по фитнесу и спортивный квест с полосой препятствий, загадками и призами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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