Фотовыставка телеканала "Моя Планета" открылась на ВДНХ. Избранные работы конкурса "Моя Планета. Природа. Люди. Путешествия" украсили уличную аллею возле Северного розария.

На снимках экспозиции представлены впечатления от путешествий со всего мира: природные пейзажи, удивительные ландшафты, завораживающие флора и фауна, а также уникальные кадры, раскрывающие особенности культуры и традиций народов мира.

На конкурс телеканала "Моя Планета" прислали сотни кадров от профессиональных фотографов, любителей и путешественников, и из лучших работ составлена выставка. Экспозиция будет размещена до 28 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.