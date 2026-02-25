Водохранилища Москвы начали готовить к половодью

Водохранилища, которые обеспечивают водой столицу, начали готовить к половодью. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В Московском регионе 15 таких водоемов общей площадью 50 тысяч квадратных километров.

Они входят в Москворецко-Вазузскую и Волжскую системы. На водосборной территории сформировался снежный покров, высота которого практически в 2 раза превышает обычные для этого периода значения. Местами она достигает 70 сантиметров. Такая ситуация для столичных специалистов является штатной, но требует повышенного внимания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.