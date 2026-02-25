Форма поиска по сайту

25 февраля, 13:15

Город

Водохранилища Москвы начали готовить к половодью

Снегопад завершится в Москве в ночь на 26 февраля

Гости фестиваля "Китайский Новый год в Москве" могут попробовать национальные блюда

Оттепель наступит в Москве 28 февраля

Екатерининский парк благоустроят в Москве к концу 2026 года

Собянин рассказал о планах развития транспортной системы Москвы на 2026 год

В колледжах Москвы стартовал новый сезон дней открытых дверей

Рекорд по высоте снежного покрова может обновиться в Москве

В Москве за февраль выпало 132% месячной нормы осадков

Сезон аллергии может начаться в Москве в середине марта

Водохранилища, которые обеспечивают водой столицу, начали готовить к половодью. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В Московском регионе 15 таких водоемов общей площадью 50 тысяч квадратных километров.

Они входят в Москворецко-Вазузскую и Волжскую системы. На водосборной территории сформировался снежный покров, высота которого практически в 2 раза превышает обычные для этого периода значения. Местами она достигает 70 сантиметров. Такая ситуация для столичных специалистов является штатной, но требует повышенного внимания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Евгения МирошкинаСтанислав Кулик

