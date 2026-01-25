25 января, 21:50События
День студента отметили на катке на Болотной площади
25 января каток на Болотной площади стал одним из мест празднования Дня российского студенчества. На площадке выступили выпускники творческого лагеря "Молодежь Москвы". Посетители также могли присоединиться к праздничному хороводу и флешмобам.
Этот день стал особенным и для двух студентов журфака МГУ – Дмитрия Рязанцева и Анастасии Черниковой. Телеканал Москва 24 приготовил для них подарок: они получили возможность примерить на себя роль корреспондента и почувствовать драйв прямого эфира. В этом им помогла ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.