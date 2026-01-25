Форма поиска по сайту

25 января, 21:50

События

День студента отметили на катке на Болотной площади

Сильный снегопад продолжится в Москве до конца января

Собянин открыл новое здание районного отдела внутренних дел

Работа катков, лыжных трасс и тюбинговых горок продолжится в рамках "Зимы в Москве"

Жителям столицы рассказали о конкурсе лучших товаров "Московское качество"

Два новых дизайна проекта "Моя школа" представили в Москве

Москвичам показали, как в городе устраняют последствия рекордных снегопадов

Новые терминалы для продажи билетов начали устанавливать в метро Москвы

"Новости дня": сложная ситуация сложилась на дорогах Москвы из-за снегопада

Цифра дня: 11 миллиметров

25 января каток на Болотной площади стал одним из мест празднования Дня российского студенчества. На площадке выступили выпускники творческого лагеря "Молодежь Москвы". Посетители также могли присоединиться к праздничному хороводу и флешмобам.

Этот день стал особенным и для двух студентов журфака МГУ – Дмитрия Рязанцева и Анастасии Черниковой. Телеканал Москва 24 приготовил для них подарок: они получили возможность примерить на себя роль корреспондента и почувствовать драйв прямого эфира. В этом им помогла ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

городпраздникивидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова

