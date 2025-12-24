Появился график проверок газового оборудования в жилых домах Москвы на 2026 год. Специалисты комплекса городского хозяйства используют в работе передовое программное обеспечение. Оно позволяет в реальном времени фиксировать и обрабатывать нарушения.

В специальный планшет будут вносить данные, такие как фото и подпись абонента о проведенном инструктаже. Информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования появится на стендах в подъездах и во дворах.

