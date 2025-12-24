Форма поиска по сайту

Появился график проверок газового оборудования в жилых домах Москвы на 2026 год

СК раскрыл подробности нападения на полицейских на юге Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 декабря

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 73% 24 декабря

СК сообщил о 3 погибших при взрыве машины в Москве

"Утро": минус 6 градусов ожидается в Москве вечером 24 декабря

Подозрительный мужчина в маске был замечен перед взрывом полицейской машины в Москве

Ограничения введены в районе аэропорта Внуково

Москвичи смогут подать в суд на телефонных мошенников

Очевидцы рассказали подробности взрыва на юге Москвы, где погибли двое сотрудников ДПС

Появился график проверок газового оборудования в жилых домах Москвы на 2026 год. Специалисты комплекса городского хозяйства используют в работе передовое программное обеспечение. Оно позволяет в реальном времени фиксировать и обрабатывать нарушения.

В специальный планшет будут вносить данные, такие как фото и подпись абонента о проведенном инструктаже. Информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования появится на стендах в подъездах и во дворах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

