Строительство апартаментов в Москве перестало проходить процедуру согласования

Власти Москвы перестали согласовывать строительство апартаментов. Как рассказал заммэра по градостроительной политики Владимир Ефимов, это связано с тем, что рядом с апарт-комплексами, как правило, имеются проблемы с социальной инфраструктурой.

Апартаменты официально не являются жильем, а значит, застройщик не обязан предусматривать в проекте, например, школы и детские сады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.