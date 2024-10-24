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24 октября, 07:30

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Строительство апартаментов в Москве перестало проходить процедуру согласования

Строительство апартаментов в Москве перестало проходить процедуру согласования

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Власти Москвы перестали согласовывать строительство апартаментов. Как рассказал заммэра по градостроительной политики Владимир Ефимов, это связано с тем, что рядом с апарт-комплексами, как правило, имеются проблемы с социальной инфраструктурой.

Апартаменты официально не являются жильем, а значит, застройщик не обязан предусматривать в проекте, например, школы и детские сады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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