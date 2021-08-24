В Москве после реконструкции открыли Богородский путепровод

На востоке Москвы открыли движение по Богородскому путепроводу. Реконструкцию завершили раньше срока.

Работы проводились в рамках строительства участка Северо-Восточной хорды от улицы Лосиноостровская до Ярославского шоссе. Протяженность обновленного путепровода – более 300 метров.

Примыкающую к нему Лосиноостровскую улицу также реконструировали. Там установили шумозащитные экраны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.