В столице стартовали приготовления к форуму-фестивалю "Территория будущего. Москва 2030"

В столице началась подготовка к форуму "Территория будущего. Москва 2030", который стартует 1 августа. В этот раз он пройдет не только в ЦВЗ "Манеж", но и под открытым небом. Там появятся симуляторы городского транспорта и спецтехники.

Впервые на форуме будут представлены достижения сразу в трех областях столичной экономики: транспорте, градостроительстве и промышленности. Выставка продемонстрирует, как город сохраняет достигнутый уровень и продолжает развиваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.