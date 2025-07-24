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24 июля, 11:45

Город

В столице стартовали приготовления к форуму-фестивалю "Территория будущего. Москва 2030"

В столице стартовали приготовления к форуму-фестивалю "Территория будущего. Москва 2030"

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В столице началась подготовка к форуму "Территория будущего. Москва 2030", который стартует 1 августа. В этот раз он пройдет не только в ЦВЗ "Манеж", но и под открытым небом. Там появятся симуляторы городского транспорта и спецтехники.

Впервые на форуме будут представлены достижения сразу в трех областях столичной экономики: транспорте, градостроительстве и промышленности. Выставка продемонстрирует, как город сохраняет достигнутый уровень и продолжает развиваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
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