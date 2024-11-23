Москвичам рассказали, когда из столицы уйдет циклон

Высота снежного покрова в столице превысила 2 сантиметра. Из-за циклона в прогнозе снег с дождем, а затем похолодание. На дороги уже вышла коммунальная техника.

Удовольствие от погоды москвичи почувствуют в понедельник и вторник, 25 и 26 ноября, когда давление повысится и эти нисходящие потоки воздуха, которые будут препятствовать облакообразованию. Но температуры будут понижаться. При малооблачной погоде будет дополнительное излучение подстилающей поверхности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.