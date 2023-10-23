Светодинамический фонтан в парке "Царицыно" закрыли на зиму

Светодинамический фонтан в парке "Царицыно" законсервировали до весны. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.

Металлоконструкции и оборудование фонтана закрыли деревянным каркасом, а затем с помощью вентилятора надули защитный купол. В течение недели специалисты проверят все элементы фонтана, неисправные детали отремонтируют и установят обратно. До весны за всей конструкцией будет следить дежурный оператор.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.