23 октября, 20:00Город
Светодинамический фонтан в парке "Царицыно" закрыли на зиму
Светодинамический фонтан в парке "Царицыно" законсервировали до весны. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.
Металлоконструкции и оборудование фонтана закрыли деревянным каркасом, а затем с помощью вентилятора надули защитный купол. В течение недели специалисты проверят все элементы фонтана, неисправные детали отремонтируют и установят обратно. До весны за всей конструкцией будет следить дежурный оператор.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.