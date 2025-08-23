Более 5 тыс национальных блюд подготовлены для гостей фестиваля "Вкусы России"

Гастрономический фестиваль "Вкусы России" расположился на ВДНХ. Гостей ждут более 5 тысяч национальных блюд.

Уникальные блюда представляют более 300 производителей из разных регионов страны. Продукцию можно не только попробовать, но и приобрести. В развлекательную программу вошли мастер-классы, кулинарные шоу ведущих шеф-поваров и выступления артистов из разных регионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

