Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

23 августа, 09:15

Город

Более 5 тыс национальных блюд подготовлены для гостей фестиваля "Вкусы России"

Гастрономический фестиваль "Вкусы России" расположился на ВДНХ. Гостей ждут более 5 тысяч национальных блюд.

Уникальные блюда представляют более 300 производителей из разных регионов страны. Продукцию можно не только попробовать, но и приобрести. В развлекательную программу вошли мастер-классы, кулинарные шоу ведущих шеф-поваров и выступления артистов из разных регионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городфестиваливидеоДмитрий Козачинский

