В Москве открыли современную площадку для выгула и дрессировки собак. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Площадка в Южном Тушине – первая из 29, которые планируется открыть в этом году в 10 округах Москвы. Все они будут оборудованы по современному стандарту, разработанному при участии экспертов Российской кинологической федерации с учетом мнений жителей. В прошлом году аналогичные пространства появились в четырех районах: Можайском, Лосиноостровском, Ясеневе и Северном Медведкове.

Площадку построили в рамках городского проекта "Питомцы в Москве", одного из направлений программы "Мой район". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.