Москвичам рассказали, какие мероприятия пройдут в эти выходные. В зоне отдыха "Терлецкая дубрава" 24 и 25 мая пройдут арт-выходные. На мастер-классе участники смогут попробовать различные техники рисования и создавать свое мороженое.

Также в парке у Джамгаровского пруда пройдет фестиваль "Ожившие картины нашей Родины". Зрители увидят выступления вокалистов и танцевальных коллективов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.