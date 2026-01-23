Форма поиска по сайту

23 января, 12:15

Аварийные бригады вышли на дежурство в Москве из-за аномальных холодов

Локальные ограничения движения затронут пять округов Москвы

В Москве начали искать второго участника перестрелки на Ярославском шоссе

Ночная температура воздуха может опуститься до минус 28 градусов в Москве

"Новости дня": в "Большом Сити" построят около 25 километров новых дорог

Пик морозов в Москве придется на 24 января

Транспортный хаб "Курская" в Москве преобразился после масштабной модернизации

В "Лужниках" открыли новый причал для электросудов в рамках развития речного транспорта

Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт 23 января

Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за морозов

В связи с приближением аномальных морозов аварийные и коммунальные бригады в Москве переведены на усиленный режим дежурства. Специалисты готовятся к уборке снега, уделяя первоочередное внимание проезжей части и пешеходным дорожкам к социальным объектам.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в пятницу, 23 января, дневная температура воздуха в Москве составит минус 9–11 градусов, что примерно на 6 градусов ниже климатической нормы. Уже со следующей недели ветры развернутся на юго-западные румбы, в столицу придет теплая фронтальная система.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городпогодавидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаЕлена Поляница

