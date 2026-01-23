Аварийные бригады вышли на дежурство в Москве из-за аномальных холодов

В связи с приближением аномальных морозов аварийные и коммунальные бригады в Москве переведены на усиленный режим дежурства. Специалисты готовятся к уборке снега, уделяя первоочередное внимание проезжей части и пешеходным дорожкам к социальным объектам.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в пятницу, 23 января, дневная температура воздуха в Москве составит минус 9–11 градусов, что примерно на 6 градусов ниже климатической нормы. Уже со следующей недели ветры развернутся на юго-западные румбы, в столицу придет теплая фронтальная система.

