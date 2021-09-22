В департаменте капитального ремонта Москвы оценили новые парковки в Ясеневе

Заместитель начальника управления департамента капитального ремонта города Москвы Владимир Лукьянов оценил новые парковки, которые появились в районе Ясенево.

"Эти карманы предусмотрены прежде всего для безопасной парковки, для сохранения деревьев, согласованы с департаментом транспорта. В соответствии с документом производим все работы. Помимо департамента транспорта, согласовано со всеми департаментами", – рассказал Лукьянов.

Он отметил, что по всем нормативам парковка не менее 2,5 метра – все нормативы выдержаны.

"За мной стоит джип, он свободно помещается, есть все заезды", – добавил замначальника управления департамента капитального ремонта Москвы.

Ранее жители Ясенева пожаловались на новые неудобные парковки. Люди возмутились, что владельцам больших машин в такое крохотное пространство втиснуться невозможно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.