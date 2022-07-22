Москвичей пригласили на медиафестиваль "Твоя Москва" в выходные

На площадке медиафестиваля "Твоя Москва" в эти выходные пройдет сразу несколько интересных сессий. 23 июля в парке искусств "Музеон" в 18:00 расскажут, как открыть общественное пространство, куда пойдут все. В 20:00 начнется сессия про Digital-арт и NFT в России. Ведущий Стас Кулик обсудит с предпринимателем, художником и коллекционером Антоном Гусевым, что такое NFT.

В воскресенье в 18:00 гостем медиафестиваля станет эксперт моды Влад Лисовец. В 20:00 начнется практическая лекция диктора, блогера, голоса телеканала Москва 24 Антона Киреева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.