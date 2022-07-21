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09:23

Москвичам рассказали, в каких парках города можно научиться рисовать пейзажи

городдосуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителям Москвы рассказали о программе уроков по рисованию в парках, которые посвящены разным техникам и помогают написать свои первые картины. Занятия преимущественно проходят на свежем воздухе, отмечается на портале мэра и правительства столицы.

Уроки рисования в парках являются бесплатными, однако для посещения некоторых из них требуется предварительная регистрация. Отмечается, что мастер-классы подходят для участников разного уровня подготовки.

В зоне отдыха "Терлецкая дубрава" посетить занятия можно каждую среду – с 14:30 здесь учат рисовать пейзажи. При хорошей погоде занятия проходят на улице. Для урока необходимо принести с собой материалы – этюдник, холст, масляные и акварельные краски, кисти, маркеры и карандаши.

Детям возрастом до 10 лет подойдут пленэры в музее-усадьбе "Люблино". Особенность этих занятий – рисование с натуры, причем изображают участники мастер-класса усадебные постройки. Здесь материалы выдают на месте. Уроки доступны бесплатно по регистрации, с 11:00 до 12:00 и с 12:00 до 13:00 по пятницам.

Практические занятия на свежем воздухе также проводят в парке Дружбы. Перед началом работы гостям уроков рассказывают об основных техниках рисования, а потом учат рисовать с натуры, готовить иллюстрации и создавать скетчи. Для участия требуется оставить заявку по телефону +7 (495) 640-73-55. Занятия проходят по средам, с 14:00 до 16:00.

Творческие уроки также организовывают в Таганском и Измайловском парках, парках "Фили" и "Сокольники", а также в саду "Эрмитаж". Подробная информация размещена на портале мэра и правительства Москвы.

С 1 июня в Москве стартовала программа летнего досуга "КультЛето". Для горожан будут работать творческие и образовательные кружки и секции на 150 столичных площадках.

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