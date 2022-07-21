Москва онлайн покажет открытие фестиваля "Цветочный джем"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

22 июля в столице стартует фестиваль "Цветочный джем". Ландшафтные дизайнеры создали на улицах города 27 ярких и необычных садов. Специально для этого в Москву привезли 100 тысяч растений. Мастера вдохновлялись русскими полями, арабскими мотивами и пейзажами с полотен художников-авангардистов.

Зрители Москвы онлайн смогут увидеть экскурсию по центральным площадкам фестиваля в прямом эфире. Корреспондент Анна Луговская пообщается с организаторами и участниками мероприятия.

Посетить фестиваль лично можно будет до 11 сентября.

Смотрите прямую трансляцию 22 июля в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.