Около 1,2 тыс жителей переехали по программе реновации в Бабушкинском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Бабушкинском районе Москвы по программе реновации новые квартиры получили почти 1,2 тысячи жителей. В дальнейшем на территории района планируют расселить 93 дома. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Девять домов, в которых они проживали, были полностью расселены и демонтированы", – приводятся слова Левкина на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Сейчас дома проектируют и строят на улицах Коминтерна и Осташковской. Квартиры в них получат жители, подпавшие под вторую волну переселения.

Левкин добавил, что в рамках программы реновации новое жилье в Бабушкинском районе получат более 15 тысяч человек.

Ранее стало известно, что дом по программе реновации построят в районе Косино-Ухтомском. Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году. Восьмиэтажный дом будет состоять из 2 корпусов.

