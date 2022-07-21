В Москве на месте снесенных домов по программе реновации возводят 140 новостроек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве на месте снесенных домов по программе реновации в настоящее время строится и проектируется 140 новостроек, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

"Квартиры в них получат около 90 тысяч участников программы. На освобождаемых территориях планируется возвести около 2,4 миллиона квадратных метров нового жилья", – приводятся в сообщении пресс-службы слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он отметил, что на этих территориях на данный момент проектируется 107 домов, которые возведут в 11 округах города. На 33 объектах в восьми округах столицы специалисты уже приступили к строительству.



Левкин добавил, что больше всего проектируемых и строящихся домов находятся в ВАО, ЮВАО и ЗАО.

Ранее руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что около 1,4 тысячи жителей четырех районов Москвы начали переезд по программе реновации в июне. Более половины из них уже подобрали себе новое жилье.

