"Спецпроект": телеверсия церемонии открытии медиафестиваля "Твоя Москва" (Uma2rman)

Лето в Москве – сезон фестивалей. В июля проходит один из них – медиа-фестиваль "Твоя Москва". Ежегодно на нем с лекциями об искусстве, науке, образовании и журналистике выступают лидеры мнений.

На этот раз фестиваль проходит в парке искусств "Музеон". В субботу там уже прошли первые паблик-токи и сессии. Впереди еще несколько интересных и полезных дней.

На открытии фестиваля выступила группа Uma2rman. Музыканты исполнили для москвичей "В городе лето", "Ты далеко", "Камон", "Прасковья" и другие свои хиты.

