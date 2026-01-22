Форма поиска по сайту

22 января, 15:35

Жителям столицы рассказали о конкурсе лучших товаров "Московское качество"

Два новых дизайна проекта "Моя школа" представили в Москве

Москвичам показали, как в городе устраняют последствия рекордных снегопадов

Новые терминалы для продажи билетов начали устанавливать в метро Москвы

"Новости дня": сложная ситуация сложилась на дорогах Москвы из-за снегопада

Цифра дня: 11 миллиметров

"Москва – столица спорта": лыжные соревнования Topski Family прошли в "Лужниках"

В ЦОДД рассказали об ухудшении видимости на дорогах в Москве 27 января

Около 20% месячной нормы осадков выпало в ночь на 27 января в Москве

Сервис доставки с заблокированными счетами принимал заказы у москвичей

23 января стартует прием заявок в категориях "Хлеб" и "Молочные продукты" для участия в общегородском конкурсе "Московское качество". Всего же в этом году москвичи вместе с экспертами выберут лучшие товары среди 8 наиболее востребованных категорий продуктов питания.

Что участие общегородском конкурсе дает столичным производителям? Как происходит отбор конкурсантов и в каких номинациях они будут соревноваться? Кто и каким образом сможет оценить участников конкурса? Есть ли шанс у представителей малого бизнеса составить конкуренцию крупным компаниям?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:

  • президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов;
  • начальник управления промышленной политики департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Денис Романов;
  • заместитель руководителя проекта "Сделано в Москве" Дарья Шаронова;
  • исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев;
  • генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

городедавидеопресс-конференция

