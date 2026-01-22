22 января, 15:35События
Жителям столицы рассказали о конкурсе лучших товаров "Московское качество"
23 января стартует прием заявок в категориях "Хлеб" и "Молочные продукты" для участия в общегородском конкурсе "Московское качество". Всего же в этом году москвичи вместе с экспертами выберут лучшие товары среди 8 наиболее востребованных категорий продуктов питания.
Что участие общегородском конкурсе дает столичным производителям? Как происходит отбор конкурсантов и в каких номинациях они будут соревноваться? Кто и каким образом сможет оценить участников конкурса? Есть ли шанс у представителей малого бизнеса составить конкуренцию крупным компаниям?
Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:
- президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов;
- начальник управления промышленной политики департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Денис Романов;
- заместитель руководителя проекта "Сделано в Москве" Дарья Шаронова;
- исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев;
- генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.